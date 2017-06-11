На одном из сайтов на продажу выставлено несколько номеров, которые легко запомнить из-за повторяющихся цифр. Самое дорогое предложение - 15 тысяч евро за номер, состоящий из двойки и семи четверок.
Журналистам не удалось встретиться с продавцом. Мужчина заявил, что скупает номера в киосках и у частных абонентов, а также у ликвидируемых предприятий. "Бизнес очень интересный, но ничего незаконного в нем нет", - отметил он.
Передача предполагает, что номера продают и операторы связи - хотя и не афишируют такую услугу. В распоряжение Bez Tabu попало предложение Lattelecom приобрести эксклюзивные номера - например, номер 67 111 111 продается за 12 тысяч евро. С учетом налогов сумма достигает почти 15 тысяч.
Номера телефонов операторы получают бесплатно от Комиссии по регулированию общественных услуг. Представитель комиссии Иева Бетхере заявила, что у учреждения нет прав ограничивать торговлю номерами.