Продажа "эксклюзивных" телефонных номеров в Латвии - бизнес, которым занимаются как небольшие фирмы, так и мобильные операторы, сообщает передача Bez tabu телеканала TV3.

На одном из сайтов на продажу выставлено несколько номеров, которые легко запомнить из-за повторяющихся цифр. Самое дорогое предложение - 15 тысяч евро за номер, состоящий из двойки и семи четверок.

Журналистам не удалось встретиться с продавцом. Мужчина заявил, что скупает номера в киосках и у частных абонентов, а также у ликвидируемых предприятий. "Бизнес очень интересный, но ничего незаконного в нем нет", - отметил он.

Передача предполагает, что номера продают и операторы связи - хотя и не афишируют такую услугу. В распоряжение Bez Tabu попало предложение Lattelecom приобрести эксклюзивные номера - например, номер 67 111 111 продается за 12 тысяч евро. С учетом налогов сумма достигает почти 15 тысяч.

Номера телефонов операторы получают бесплатно от Комиссии по регулированию общественных услуг. Представитель комиссии Иева Бетхере заявила, что у учреждения нет прав ограничивать торговлю номерами.