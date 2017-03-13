Школьная учительница из Минска, фиктивно работая сразу в нескольких фирмах, стала одним из крупнейших инвестором в Латвии. Об этом шла речь в передаче Nekā personīga в эфире TV3.

Некоторые люди для сокрытия следов своей деятельности записывали свои кредитные заведения и фирмы на учительницу из Минска. Белоруска фиктивно являлась должностным лицом и владельцем сразу нескольких фирм. В результате этих действий три года назад минчанка даже стала самым крупнейшим инвестором в Латвии из Беларуси. Учительница утверждает, что она только хотела увидеть Ригу и Юрмалу, поэтому согласилась приехать в Латвию и за 50 евро подписать несколько документов, не вникая в их суть.

SIA LKB līzings являлся дочерней фирмой Latvijas Krājbankas, выдававшей ссуды. Когда латвийский сбербанк обанкротился, эту фирму переняли предприниматели, связанные с Latvijas pasta bankа и с группой MONO. Начался обычный процесс, происходящий в подобных случаях - ссоры с прежними клиентами сбербанка, взыскание долгов и судопроизводство. Одним из предприятий, против которого вели тяжбу новые владельцы лизинговой компании, был SIA Mark Invest Latvia.

Фирма предпринимателя Эдгара Гаркаклса из Икшкиле взяла крупный заем на развитие гравийного бизнеса. Были закуплены тяжелые машины, экскаваторы и другие устройства. Но фирма не заплатила по кредитам, поэтому SIA LKB līzings попросил вернуть технику. В SIA Mark Invest Latvia вернуть технику не захотели, и, по мнению LKB līzings, представители фирмы сделали все, чтобы и технику оставить у себя, и уклониться от возврата кредитов.

Когда LKB līzings потребовал от Mark Invest Latvia вернуть технику, выяснилось, что единственным членом правления фирмы вдруг является одна гражданка Беларуси - Ханна Супранкова. У лизинговой компании возникли опасения, что фирму планировалось срочно ликвидировать, а ценную технику спрятать.

Чтобы найти Ханну Супранкову, LKB līzings договорился с частным детективом. После длительных поисков женщину обнаружили в Минске. Также стало известно, что она - вовсе не белорусский олигарх, а простая 25-летняя учительница. В аферу ее вовлекли друзья, пообещав, что еоформят ей визу для осмотра Риги и Юрмалы.

По словам Эдгара Круминьша, члена правления SIA Silence и частного детектива, "в конце концов ей сделали визу, в Риге выдали 50 евро и объяснили, что нужно известным людям помочь переписать фирму. Друзья сказали учительнице, что запишут фирму на нее, а через какое-то время надо будет приехать и списать фирму. Ее встретили, увели, она что-то подписала, при этом языка не знала, а перевода не требовала. Но она доверилась друзьям и знакомым, подписала все документы и вернулась в Беларусь. Через какое-то время ей сообщили, что все в порядке, можно вновь ехать на экскурсию и списать с себя их фирму. Она опять посетила судебного присяжного исполнителя, а единственное место, где ее ведели, - в офисе у мужчины по имени Роман.

Юридическое бюро контактной персоны по имени Роман находится в Риге на улице Езусбазницас - как раз напротив посольства Беларуси. Во время разговора по телефону Роман не мог вспомнить ни фирму Mark Invest, ни женщину Ханну из Беларуси.

Документ от 2 марта 2015 года, заверенный присяжным адвокатом Илутой Брокой, свидетельствует, что на одной стоянке в Юмправе Эдгарс Гаркаклс передал Ханне Супранковой 39 самовыгружателей, прицепы, экскаваторы, автомобили. Как написано в документе, Супранкова как бы ознакомилась с техникой и переняла ее в свое распоряжение. Точно также, как и 93 папки с разными документами. В распоряжении передачи есть много доказательств, предоставленных следователем, что Супранкова никогда не встречала этого предпринимателя. Но Эдгарс Гаркаклс утверждает обратное.

Судебный исполнитель Илута Брока не смогла ответить, действительно ли, как написала она сама в составленном акте, учительница из Беларуси явилась на стоянку в Юмправе, чтобы получить тяжелую грунтовую технику. В показаниях белоруски сказано, что она за пределы Риги не выезжала. Но к судебному исполнителю Броке минчанка действительно являлась.

В обобщенной статистике Lursoft Ханна Супранкова в 2014 году отмечена как "крупный инвестор из Беларуси". Она упомянута также в обозрении МИД Латвии про вложения иностранных предпринимателей.

Белоруска, как член правления или как акционер, в общей сложности указывается в шести различных фирмах, и у всех у них есть один общий признак: все фирмы являются налоговыми должниками, их деятельность сейчас приостановлена или завершена. Долг этих предприятий государству достигает почти два миллиона евро.

В январе 2015 года про подозрительного члена правления и инвестора из Беларуси были проинформированы латвийские Служба Госдоходов (СГД), Финансовая полиция и регистр Предприятий. Только спустя полтора года, в июне 2016-го, после очередного письма из LKB līzings, был получен ответ от генерального директора СГД Даце Пелеки, что информацию рассмотрят и проверят. В СГД пояснили, что не могут раскрывать новости о конкретных плательщиках налогов.

Сейчас SIA MARK invest объявлена неплатежеспособной. Но продолжают работать две другие фирмы, связанные с предпринимателем Гаркаклсом и его компаньонами, - MARK INVEST A и MARK INVEST AB. Одна из них (MARK INVEST A) участвует в конкурсах и в закупках самоуправления, занимается доставкой щебня, песка и чернозема для Неретской волости и Рижского предприятия SIA Rīgas serviss.

В разговоре с передачей "Nekā personīga" учительница из Минска рассказала, что однажды была вовлеченна в организацию типа "пирамида", которая среди своих друзей и знакомых распространяет различные товары. И одна из сделок, предлагавшаяся участникам той пирамиды, - поездки в Латвию для заключения фиктивных договоров о включении в фирмы. Подруга уговорила Ханну, и она согласилась. Утром приехала в Ригу, вечером снова была в автобусе, который отправлялся домой. И так два раза.