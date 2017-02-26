На следующей неделе Министерство финансов планирует представить план мер, направленных на увеличение привлекательности бизнес-среды в Латвии. Работодатели и профсоюзы поддерживают реформу, тогда как в самоуправлениях министерство сталкивается с сопротивлением, сообщает передача Nekā personīgā телеканала TV3.

План, который представит министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, предусматривает:

сокращение подоходного налога с населения с 23% до 20% для тех жителей Латвии, доходы которых не превышают 45 000 евро в год;

увеличение необлагаемого минимума для зарплат менее 1350 евро со 115 до 300 евро;

увеличение минимальной зарплаты с 380 до 430 евро;

реформу налога на дивиденды. Сейчас он составляет 20%, в будущем предлагается отменить налог на полученные в Латвии доходы, если они вкладываются в развитие предприятия.

Рейзниеце-Озола заявила, что изменения облегчат жизнь и жителям Латвии, и бизнесу, но не гарантируют прежнего уровня доходов для бюджета. Она предполагает, что доходы должны вырасти за счет роста экономической активности.

"2018-2019 годы - это особый момент, это годы, когда наше народное хозяйство получит громадный ресурс, финансирование из еврофондов. Оно может обеспечить рост и облегчить момент перехода на новую систему с точки зрения сбалансированности госбюджета", - заявила министр передаче. Передача отмечает, что снижение налогов, вероятно, может стать основой предвыборной программы Союза "зеленых" и крестьян.

Однако министерству придется преодолевать сопротивление местных властей, сообщает TV3. Это связано с тем, что снижение ставки подоходного налога нанесет болезненный удар по местным бюджетам.