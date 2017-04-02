В 2014 году США ввели санкции против российского бизнесмена Геннадия Тимченко, друга Путина, ранее владевшего компанией Gunvor, объясняя это тем, что Путин лично инвестировал в Gunvor и, возможно, имеет доступ к фондам нефтетрейдера.

Правда, незадолго до введения против него санкций Тимченко продал свою долю акций в Gunvor сооснователю компании Торбьерну Торнквисту. Передача подчеркивает, что доказательств подлинности сделки нет, но формально компания больше не принадлежит ни Путину, ни Тимченко, поэтому убереглась от санкций. Предприятие зарегистрировано на Кипре, его главный офис находится в Женеве (Швейцария).

Как сообщалось, заявки на конкурс подали латвийские компании Ventbunkers, RDZ Energy, Orlen Latvija, Circle K Latvia, Euro Energo Company, Pirmas, а также Hartree Partners (UK) Limited из Великобритании, Mercuria Energy Trading, Gunvor и Vitol из Швейцарии, Orlen Lietuva, Baltic Petroleum и Okseta из Литвы.

Gunvor принадлежит нефтехранилище в порту Роттердама (Нидерланды), и именно оно предлагается для хранения латвийского резерва нефтепродуктов. По словам госсекретаря Минэкономики Яниса Патмалниекса, Gunvor готов хранить для Латвии 120 000 тонн бензина и дизельного топлива по 3,4 евро за тонну. А общий объем резерва латвийских нефтепродуктов составляет 336 762 тонны, которые в случае энергетического кризиса в государстве необходимо поставить в страну в течение 20 дней.

По информации "Nekā personīga", опасения насчет того, что резервы нефтепродуктов для Латвии может хранить Gunvor, высказало посольство США. Опасения министру экономики Арвилу Ашераденсу высказала и глава комиссии Сейма по нацбезопасности Солвита Аболтиня.

"Это абсолютно новая ситуация… Мы ее оценим и посмотрим, как можно или изменить условия конкурса, или принять решение, основываясь на наших геополитических интересах", - сказал передаче Ашераденс. Представители Gunvor передаче комментариев не дали.