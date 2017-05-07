26 апреля компания "Ростелеком" добилась того, что от пяти до семи минут все электронные транзакции, выполняемые многими банками, проходили через Россию. Передача подчеркивает, что российская компания, возможно, получила доступ к стратегически важной информации о деятельности этих банков, а в будущем эти данные могут быть использованы для планирования более серьезных атак.

В банках поясняют, что никакие данные не украдены, поскольку все электронные транзакции происходят в зашифрованном виде.

Опрошенные передачей эксперты по интернет-безопасности настроены не столь оптимистично. Даже если шифровальный ключ не взломан, полученная информация все равно представляет большую ценность, если в будущем будет готовиться какая-то более серьезная атака. Как утверждает заместитель главы Cert.lv Вайрис Тейванс, обладая такой информацией, можно спланировать масштаб, тактику и цели атаки.

По мнению экспертов, возможно, что произошедшее - это только тест. Получив ответную реакцию, российские службы смогут понять, как быстро атака может быть замечена и каковы слабые места противника.

Осуществленный "Ростелекомом" перехват данных можно считать атакой, потому что перенаправленная информация была тщательно отобрана, она содержала данные только от конкретных банков и компаний Visa и Master Card. Это не могла быть случайностью, подчеркивают в "Ничего личного".