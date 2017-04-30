Включенные в антироссийские санкционные списки США и ЕС миллиардеры Аркадий и Борис Ротенберги продолжают тайно действовать в Европе, используя несколько основанных в Латвии фирм и одного своего верного союзника из Москвы. Об этом сообщает передача "Nekā personīga" в эфире TV3.

Об этом стало известно после исследования, проведенного Михаилом Магловым, проживающим в Литве российским оппозиционером из движения "Солидарность".

Как сообщает передача, до введения антироссийских санкций у братьев Ротенбергов в Латвии был филиал принадлежащего им в России банка СМП. От санкций банк уклонился, потому что в 2014 году его переименовали в Meridian Trade Bank, а акции банка купил его менеджмент. По ходу исследования выяснилось, что благодаря верным работникам банка СМП братья Ротенберги тайно продолжают вести бизнес в Латвии.

Надежным человеком Ротенбергов в Латвии является Денис Поспелов. В свое время он был первым заместителем председателя банка СМП. Поспелов на свое имя зарегистрировал фирмы на Кипре, которые, в свою очередь, основали фирмы в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Они развивали проекты, связанные с недвижимым имуществом.

Три года назад, именно в тот момент, когда Запад ввел санкции против России, Поспелов вдруг написал заявление об уходе, оставив высокую должность в банке. Однако уже через несколько месяцев фамилия прежнего руководителя банка Ротенбергов оказалось в регистре Предприятий Латвии, выяснила передача. В декабре 2014-го Денис Поспелов зарегистрировал фирму DOP Investment, где он стал единственным владельцем и членом правления.

В течение следующих двух лет Поспелов развил в Латвии сложную и разветвляющуюся структуру предприятий, сообщает Nekā personīga. В этих фирмах фигурируют и люди, которые в свое время были или по-прежнему связаны с ABLV bank и ее дочерними фирмами.

Один из таких бизнес-проектов зарегистрирован в Риге на улице Лачплеша. С декабря 2015 года фирме Поспелова принадлежит 25% "Money express credit". Поспелов является председателем совета фирмы, а один из членов совета - Леонид Киль, председатель правления ABLV Asset Management (дочерняя компания ABLV bank).

По последним данным, оборот Money express credit составляет 1,9 миллионов евро. Компания занимается финансовыми услугами, кредитами и ювелирными изделиями. Адрес фирмы передаче выяснить не удалось. Зато передача узнала, что гораздо более объемный бизнес Поспелова располагается на улице Сканстес, под одной крышей с Госконтролем.

Два этажа здания занимает предприятие IMG. Именно в этом бюро зарегистрированы три фирмы, которые Поспелов основал вместе с фирмой LK Investment, принадлежащей Леониду Килю, и с фирмой VIB Investment Вадима Бурцева (в свое время он был связан с ABLV Asset Management).

Основной капитал фирм AFI Investīcijas и PV Investīcijas - по 1 млн евро, а фирмы Bonds Invest - 9,2 млн евро. Согласно исследованию, стоимость облигаций этих фирм - свыше 48 млн долларов, они торгуют в США и Великобритании.

В России тоже зарегистрировано предприятие с таким же самым названием, как и в Риге, а именно - IMG (Integral Management Group). Московская фирма является одной из самых больших холдинговых компаний в Восточной Европе, главный "офис" которой находится в Риге. Среди партнеров холдинга упомянут и ABLV bank.

Среди проектов, пришедших как бы с Запада и реализованных фирмой, представлены те самые гостиницы, бизнес-центры и парки развлечения в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени, которые в свое время Поспелов зарегистрировал в нескольких основанных на Кипре фирмах. Сейчас это имущество представлено как объекты инвестиций фирм, зарегистрированных в Латвии. Один из проектов - несколько новых многоэтажек в спальном районе недалеко от Москвы, сообщает передача.

В письменном ответе из ABLV Bank сказано, что в банке строго соблюдают нормы режима санкций и не обслуживают лиц, на которых распространяются санкции. При этом в банке воздержались от комментариев на тему участия в различных бизнес-проектах, не связанных с банковским бизнесом, дочерних предприятий председателя правления ABLV Bank Леонида Киля.

В свою очередь, один из партнеров Дениса Поспелова в Латвии Вадим Бурцев в комментарии для передачи отметил, что у него нет информации, которая подтверждает связь денег бывшего работника банка СМП с братьями Ротенбергами. По словам Бурцева, это частные инвестиции Поспелова, который основал фирмы в Латвии только потому, что увидел здесь хорошую бизнес-среду.