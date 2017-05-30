Как сообщили в Министерстве финансов, о запуске такой программы во вторник говорилось на заседании совета по бюджетно-налоговой политике при Национальном совете по трехстороннему сотрудничеству. Цель программы - облегчить погашение налоговых задолженностей.

Суммарный размер налоговой задолженности, на которые распространяется это предложение, составляет 163 млн евро. Упрощенный порядок погашения налоговых задолженностей будет способствовать развитию честной предпринимательской деятельности и снизит риски теневой экономики.

Средний размер задолженности составляет 1570 евро на одного должника. Частные лица обычно чаще всего становятся налоговыми должниками из-за неуплаты налога на прирост капитала, потому что при продаже недвижимости люди чаще всего не знают или забывают о необходимости уплаты такого налога. Кроме того, со сложностями сталкиваются сравнительно небольшие предприятия, которым не повезло с выбором делового партнера, потому что он своевременно не внес плату за приобретенные товары или услуги.

Отмена штрафных санкций и пени будет единоразовой акцией для налогоплательщиков, которые до определенной даты погасят всю основную сумму задолженности, предварительно договорившись со Службой госдоходов об отмене штрафов и пени.

Программу планируется распространить на подоходный налог с населения, подоходный налог с предприятий, налог на добавленную стоимость и обязательные взносы социального страхования. В программе смогут принять налогоплательщики с долгами, срок погашения которых наступил до 1 июня 2017 года.

Дата начала программы будет уточнена осенью этого года, когда соответствующий законопроект рассмотрит Сейм.

Подобная поддержка предлагалась должникам по уплате налогов и в 2012 году, что поспособствовало добровольной уплате долгов в посткризисные годы. Должникам погашалось 90% пеней и штрафов, если к конкретному сроку они выплачивали основной долг и 10% от суммы штрафа.