Как сообщает Департамент государственных инфосистем Эстонии, мошенническая схема, представляющая собой розыгрыш бесплатных авиабилетов, в числе прочего имитирует и рекламную кампанию Estonian Air, которая не существует уже почти два года.

Хорошая новость в том, что страница мошеннической кампании не содержит вирусов, плохая — в том, что бесплатных авиабилетов никто не раздает.

По словам специалиста CERT-EE Силле Лакс, в данном случае цель кампании — набрать большое число кликов. Вреда для пользователя пока нет, однако не факт, что позднее на страницу не будет установлено зловредное программное обеспечение.

В рамках кампании пользователям соцсетей предлагают получить два бесплатных билета по случаю вымышленного 25-летия ряда авиакомпаний: Estonian Air, Air Baltic, SAS, Norwegian Airlines, Ryanair, Finnair и т.д.

По данным Департамента государственных инфосистем, мошенническую страницу Estonian Air посетили 12 289 человек, а airBaltic — 7285 человек.