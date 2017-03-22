За первые два месяца 2017 года авиакомпания перевезла 363,847 тыс. пассажиров.

Как сообщили в авиакомпании, в феврале выполнено 3030 рейсов - на 12% больше, чем в феврале 2016 года, а за два месяца - 6493 рейса.

Заполняемость мест в самолётах airBaltic в феврале составила 66%, что на 2 процентных пункта больше по сравнению с февралем прошлого года.

Показатель 15-минутной точности рейсов airBaltic в феврале достиг 89,2%. Это означает, что 89 из 100 ее рейсов вылетели в запланированное время или с задержкой, не превышающей 15 минут.

В этот летний сезон airBaltic добавит 12 новых направлений в свою карту маршрутов, в том числе в такие города, как Мадрид, Женева, Абердин, Ставангер, Гетеборг, Казань, Катанья, Лиепая.

В 2016 году airBaltic перевезла 2,891 млн пассажиров - на 10% больше, чем в 2015 году и выполнила 43,872 тыс. рейсов - на 2% больше.