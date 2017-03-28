Сокращение прибыли связано с инвестициями в выполнение бизнес-плана Horizon 2021 и обновление воздушного флота авиакомпании.

Оборот airBaltic в 2016 году составил 286 млн евро - примерно на 1% больше, чем в 2015 году.

Как сообщалось, в 2016 году airBaltic перевезла 2,891 млн пассажиров - на 10% больше, чем в 2015 году, выполнив 43,872 тыс. рейсов, что на 2% больше. Показатель заполняемости мест в самолетах airBaltic в прошлом году повысился на 3 процентных пункта и составил 74%.

В мае 2016 года основной капитал airBaltic был увеличен до 256,473 млн евро. 80,05% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству, около 20% - фирме Aircraft Leasing 1.