Как сообщается в финансовом отчете предприятия, оборот Aldaris снизился из-за уменьшения рынка пива в Латвии на 6,2%. Этим же объясняется увеличение убытков предприятия, а также решение отказаться от распространения в Латвии пива "Балтика".

Рыночная доля Aldaris в прошлом году составляла 26,1%. Предприятие реализовало 42,6 млн литров пива, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году.

Одновременно, как отмечает руководство компании, Aldaris укрепил позиции в других категориях напитков - пивных коктейлей, сидра, алкогольных коктейлей и безалкогольных напитков.

В 2015 году оборот Aldaris составлял 26,244 млн евро, убытки - 2,614 млн евро.

Как сообщалось, Aldaris, который еще недавно был самым большим пивоваренным заводом Латвии, осенью 2016 года получил статус небольшой пивоварни. Предприятие заявило, что в дальнейшем будет концентрироваться на производстве эксклюзивных сортов пива и пива премиум-класса на исторической пивоварне в Риге, а производство пива в пластиковых бутылках будет перенесено на предприятия группы Carlsberg в Литве и Эстонии.