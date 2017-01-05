У баров Vīna studija - новый владелец

LETA | rus.DELFI.lv |





Foto: LETA У фирмы Vīna studija, управляющей одноименными барами, сменились собственники и состав правления. Об этом пишет LETA со ссылкой на информацию Firmas.lv. В конце декабря 2016 года владельцем 99% долей Vīna studija стала фирма Piazza Italiana, принадлежащая кипрской компании Nolefe Enterprises Limited. С 2007 года владельцем Vīna studija выступала строительная группа UPB. В январе в состав правления фирмы вошли Карлис Андерсонс и Линда Алдиня. Заместитель директора Vīna studija Зане Килблока пояснила, что в оперативной деятельности фирмы никаких изменений не ожидается. Она отметила, что на предприятии продолжает работу прежний председатель правления Илзе Фреймане. По итогам 2015 года оборот Vīna studija составил 3,1 млн евро, прибыль - 57,6 тыс. евро.

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