Доходы Dobeles dzirnavnieks от реализации муки и мукомольных продуктов в 2016 году составили 47,973 млн евро - на 8,5% меньше, чем в 2015 году, от продажи животноводческих кормов - 17,752 млн евро, на 24,1% меньше, от продажи зерна - 12,977 млн евро, на 11,4%, от очистки и сушки зерна и от других услуг - 1,592 млн евро, в 2,3 раза больше.

Оборот в экспорте в 2016 году составил 58% общего оборота предприятия.

В 2016 году Dobeles dzirnavnieks продолжало инвестировать в создание новых производств и технологические производственные процессы. На эти цели в прошлом году было направлено 12,2 млн евро.

В прошлом году на производствах Dobeles dzirnavnieks было переработано 187 тыс. тонн зерна.

В 2017 году Dobeles dzirnavnieks планирует инвестировать в развитие 5 млн евро, создать пункт приема зерна в Ауце, обеспечить рентабельную работу предприятия и продолжать развивать корпоративную идентичность предприятия.

В 2015 году оборот Dobeles dzirnavnieks составил 98,508 млн евро, прибыль - 1,14 млн евро.

Учрежденное в 1994 году АО Dobeles dzirnavnieks - одно из ведущих зерноперерабатывающих предприятий в странах Балтии. Главные направления его деятельности связаны с производством разных сортов пшеничной муки, манны, мучных смесей, макарон, зерновых хлопьев, круп и кормов для животных.

Основной капитал Dobeles dzirnavnieks - 3,78 млн евро, на предприятии работают 196 человек.