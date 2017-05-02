В 2015 году оборот фирмы составил 542,9 тыс. евро убытки - 126,2 тыс. евро.
В годовом отчете говорится, что убытки планируется покрыть из прибыли, которая будет получена в будущие годы. В 2017 году предприятие планирует расширить деятельность.
Как рассказала руководитель интернет-магазина Санита Берзиня, в прошлом году были расширены зоны доставки магазина, а также введена возможность оплачивать заказ карточками VISA и MasterCard.
Единственным владельцем фирмы Patrika является компания Maxima Latvija.