В 2016 году оборот фирмы Patrika, управляющей интернет-магазином e-maxima, по сравнению с предыдущим годом вырос на 53,4% до 833 тыс. евро, убытки увеличились на 72% до 217 тыс. евро.

В 2015 году оборот фирмы составил 542,9 тыс. евро убытки - 126,2 тыс. евро.

В годовом отчете говорится, что убытки планируется покрыть из прибыли, которая будет получена в будущие годы. В 2017 году предприятие планирует расширить деятельность.

Как рассказала руководитель интернет-магазина Санита Берзиня, в прошлом году были расширены зоны доставки магазина, а также введена возможность оплачивать заказ карточками VISA и MasterCard.

Единственным владельцем фирмы Patrika является компания Maxima Latvija.