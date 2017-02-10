Днем в пятницу, 10 февраля, заявки на регистрацию в Регистре торговцем природным газом подали три предприятия, сообщил председатель совета Комиссии по регулированию общественными услугами (КРОУ) Роландс Ирклис.

Он рассказал, что два из них уже занимаются торговлей электроэнергией: это компании Enefit и AJ Power Gas.

В регистре должны зарегистрироваться компании, которые с весны этого года смогут поставлять газ латвийцам после открытия рынка природного газа.

С 3 апреля 2017 года каждый латвийский потребитель природного газа сможет свободно выбрать поставщика.

Открытый рынок газа создает условия для конкуренции между торговцами, что обеспечит лучшее качество услуг и большие возможности для всех потребителей природного газа.

Правительство утвердило правила "О торговле и использовании природного газа", в которых прописаны принципы работы открытого рынка газа.

Для домашних хозяйств рынок будет открываться поэтапно. С 3 апреля хозяйства, которые не захотят менять торговца, будут получать газ от нынешнего продавца - Latvijas Gāze - по цене, установленной Комиссией по регулированию общественных услуг (КРОУ). Latvijas Gāze обязано поставлять газ до 2019 года.

В свою очередь, коммерсанты до 15 июня этого года должны выбрать торговца природного газа и заключить с ним договор. Если коммерсант этого не сделает, до 1 июля поставлять газ ему будет нынешний торговец, а после 1 июля он получит газ в рамках последней гарантированной поставки за цену, установленную КРОУ, плюс 20%.