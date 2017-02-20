Закон о приватизации сельхозугодий включает в себя различные ограничения на приобретение земли иностранцами. Одно из требований заключалось в том, что у потенциального покупателя должно быть соответствующее образование. Но далеко не у всех крестьян оно есть. Еврокомиссия приняла решение изъять это ограничение как дискриминирующее.

Радикальные запреты могут быть чреваты санкциями со стороны ЕС, поэтому депутаты ищут возможность внести ограничения, отвечающие требования Еврокомиссии. Мартиньш Тронс из "Крестьянского Сейма" уверен, что необходимо сделать все возможное, чтобы земля осталась в пользовании местных производителей. Ведь на всех земли не хватит.

Одно из ограничений, которые предлагает Крестьянский Сейм — наличие легального финансирования: потенциальный покупатель должен быть готов доказать законность своих доходов. Еще одно требование — знание государственного языка.

Депутат Сейма Ингмар Лидака пока не берется ответить, поддержит ли комиссия предложение о госязыке. Он не исключает и появление в итоговом варианте закона о приватизации сельхозугодий и еще одного требования к покупателю: ему необходимо иметь временный вид на жительство в Латвии.

Rus.lsm.lv пишет, что только через несколько месяцев станет известно, какие именно ограничения в итоге появятся в законе. Пока же законопроект находится в разработке перед третьим чтением, которое состоится в комиссии на этой неделе.