По его словам, по прибыли прошлый год не очень отличается. В этом году прогнозируется прибыль в размере миллиона евро.

По словам Степаненко, часть прибыли 2016 года акционеры Rīgas siltums намерены направить на строительство теплоцентрали "Даугавгрива".

Оборот Rīgas siltums в 2015 году составил 173,485 млн евро, прибыль - 2,423 млн евро.

Как сообщила член правления Бирута Крузе, размер долгов клиентов предприятия за период с октября 2016 года по март 2017 составил 9,96 млн евро.

"Несмотря на то, что тариф низкий, клиенты не заплатили за отопление 9,96 млн евро. Ситуация динамична и меняется по дням", - сказала Крузе.

2419 управляющих домами и 10,833 тыс. владельцев квартир получили предупреждения о наличии долга.