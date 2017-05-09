Руководитель Maxima Latvija Андрис Вилцмейерс сообщил, что в прошлом году реконструировано несколько магазинов и открыто три новых магазина Maxima - в Риге, Лиепае и Добеле. В этом году открыт новый магазин Maxima в Олайне и реконструирован магазин в Даугавпилсе. В июне планируется открыть магазин в Марупе, затем - в рижском торговом центре Domina Shopping.

В прошлом году в магазинах Maxima продолжалось введение касс самообслуживания, ими пользуются 27% потока покупателей. В ноябре 2016 года Maxima Latvija начала предлагать клиентам также возможность использовать бесконтактные расчетные карты.

В 2016 году предприятие перечислило в госбюджет 94 млн евро налогов.

"2016 год стал для Maxima Latvija 15-м годом деятельности в Латвии. Начатые несколько лет назад перемены продолжались и в этом году с большим акцентом на повышение эффективности бизнес-процессов и изменение корпоративной культуры. Как крупнейший работодатель в стране, Maxima Latvija продолжал уделять большое внимание просвещению сотрудников и обеспечению лучшего клиентского сервиса", – отметил Вилцмейерс.

В прошлом году Maxima Latvija достигла соглашения с представителями пострадавших в золитудской трагедии, оно предусматривает финансовую помощь в размере 100 тыс. евро семьям погибших. Общая предусмотренная на эти цели сумма превышает 5 млн евро.

Фирма Maxima Latvija была учреждена 29 ноября 2000 года, его основной капитал - 4,91 млн евро, владелец - зарегистрированная в Нидерландах компания Lincoln Land Erste B.V. Сеть магазинов Maxima составляют 152 магазина трех форматов: 126 магазинов "Maxima X", 23 магазина "Maxima XX" и 3 магазина "Maxima XXX" в 45 населенных пунктах Латвии.