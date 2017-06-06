Крупнейшим совладельцем фирмы Mego, контролирующей одноименную розничную сеть, стал Александр Бабенко, которому сейчас принадлежит 62% долей капитала предприятия, свидетельствует информация Firmas.lv.

Ранее крупнейшим совладельцем Mego был бизнесмен Михаил Ульман, который является также крупнейшим совладельцем многоотраслевой компании Mono и других предприятий. Сейчас он больше не является акционером Mego, тогда как ранее ему принадлежали 62% долей капитала предприятия.

Другими совладельцами Mego являются Виктор Карбанов (18% долей капитала), Александр Мороз (10%) и Григорий Вовк (10%).

Как пишет агентство, в свое время Бабенко и Ульман были совладельцами холдинга Mono.

Помимо этого, во вторник, 6 июня, было зарегистрировано снижение основного капитала Mego, который был уменьшен с 3 млн до 20 тыс. евро.