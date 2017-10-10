В крестьянском хозяйстве "Упес Сваяны" в Неретской волости Неретского края у свиней обнаружена африканская чума свиней (АЧС), сообщила агентству ЛЕТА руководитель отдела общественных отношений Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Сейчас в этом хозяйстве проводятся меры по борьбе с заболеванием, в том числе ликвидация свиней, а также эпидемиологическое расследование для выяснения того, как болезнь проникла в хозяйство.

ПВС вновь напоминает, что свиньям нельзя скармливать яблоки, картофель, свеклу и другие овощи и их листья. После возвращения из леса или с поля нужно обязательно менять одежду и обувь. Необходимо также применять дезинфекционные средства.

Вокруг затронутого АЧС хозяйства установлен карантин - защитная зона в радиусе 3 км и надзорная зона в радиусе 10 км.

Это уже восьмая вспышка АЧС у свиней в этом году. В популяции кабанов АЧС в этом году выявлена у 1040 кабанов в 210 волостях 79 краев.

В Латвии АЧС впервые была констатирована в июне 2014 года у трех кабанов в нескольких метрах от границы с Белоруссией.