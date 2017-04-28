Объемы транспортировки нефтепродуктов предприятиями группы Ventspils nafta (VN) за первые три месяца этого года по сравнению с тем же периодом прошлого года упали, сообщили представители VN.

Ventspils nafta terminаls в первом квартале 2017 года перевалило 2,3 млн тонн нефтепродуктов - на 14,8% меньше, чем в первом квартале 2016 года, LatRosTrans - 1,5 млн тонн, на 6,3% меньше.

Как отмечает руководство этих предприятий, объемы транспортировки соответствуют прогнозам.

VN - одна из крупнейших групп предприятий в Латвии - занимается транспортировкой, перевалкой и хранением нефтепродуктов, а также судоходством.

VN принадлежит 51% акций Ventspils nafta terminаls, 66% акций LatRosTrans и 49,94% Latvijas kuģniecība.

Группе Vitol принадлежат 100% акций VN.