"Совсем необязательно, что это прощание с Данией, но это месседж политикам, что мы вынуждены просчитывать последствия от принятого закона и что мы не можем работать с ним в той форме, в какой он есть сейчас", — заявил в ходе брифинга представитель Uber.

Как отмечает FT, согласно новому закону, в Дании на всех такси должны быть установлены системы видеонаблюдения, таксометры и дорогие сенсоры в креслах салона. Сервисом Uber в Дании пользуются 300 тыс. клиентов, а работают через него 2 тыс. водителей, указывает издание.