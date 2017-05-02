В годовом отчете компании сообщается, что "Aircraft Leasing 1" не занимается хозяйственной деятельностью, а лишь является держателем акций airBaltic. В феврале 2016 года Aircraft Leasing 1 договорилась с airBaltic о предоставлении конвертированного займа. Финансирование для займа было привлечено у компании Airline Capital Group Limited. Сделка была обеспечена долями капитала "Aircraft Leasing 1" и личной гарантией бизнесмена Ральфа Дитера Монтага-Гирмеса, который контролировал "Aircraft Leasing 1".

В конце марта 2016 года "Aircraft Leasing 1" предоставила компании airBaltic необеспеченный кредит размером 58 млн долларов США. Процентная годовая ставка кредита составляла 6%, срок погашения - 1 июня 2016 года. В мае основная сумма кредита и проценты были конвертированы в 51 152 036 акций компании airBaltic. Так "Aircraft Leasing 1" стала владельцем 19,94% акций авиакомпании.

Убытки у "Aircraft Leasing 1" возникли из-за колебания валютных курсов по займу в долларах США. Оборотом фирмы стали процентные доходы.

Сейчас "Aircraft Leasing 1" принадлежит датской фирме LTAB1 ApS, которую контролирует датский бизнесмен Ларс Туэсен.

Напомним, что остальные 80% акций airBaltic принадлежат Латвийскому государству.