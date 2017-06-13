В прошлом году предприятие продолжало модернизацию широкополосной сети, увеличило покрытие оптической сети и расширило поставку услуг телевидения, используя преимущества оптической инфраструктуры. Был начат также процесс введения платформы интерактивного телевидения второго поколения, которое планируется начать предлагать клиентам с середины 2017 года.

В 2017 году целью инвестиционных проектов и плана стратегического развития предприятия является повышение качества и стабильности оказываемых телекоммуникационных услуг.

В 2015 году оборот Baltcom составил 17,216 млн евро, убытки - 7,938 млн евро.

Учрежденная в 1991 году фирма Baltcom принадлежит зарегистрированной в Люксембурге компании Rpax One S.A. В начале июня 2016 года 28,5% долей капитала Rpax One S.A. купил принадлежащий американской инвестиционной компании Providence Equity Partners оператор мобильной связи Bite Latvija.

Мажоритарными акционерами Baltcom через Rpax One S.A. являются компании Ardian и Resource Partners.