В предыдущем финансовом году оборот Stenders составил 8,027 млн евро, а убытки - 633 414 евро.

В годовом отчете руководство компании отмечает, что рост убытков связан с актвивным расширением деятельности, которое потребовало больших инвестиций, вложенных в открытие новых магазинов, дочерних предприятий, а также разработку продуктов и создание товарных запасов.

После оценки результатов работы в прошлом финансовом году было принято закрыть приносящие убытки "дочки" в Сингапуре и Польше, а также закрыть азиатское представительство на Филиппинах. Кроме того, было прекращено сотрудничество со многими партнерами по франшизе в Европе и Азии, а также на Ближнем Востоке, в России пришлось сменить партнера по франшизе.

Как уже писал портал Delfi, Stenders в этом году был очень близок к неплатежеспособности, поэтому его продажа принадлежащему гражданам Китая фонду CICC Ehealthcare Investment Fund была единственным выходом из сложной ситуации, Об этом рассказал экс-совладелец Stenders Янис Берзиньш в интервью проекту "Delfi TV с Янисом Домбурсом".

Янис Берзиньш объяснил, что существенные сложности на предприятии начались в начале 2017 года. Они возникли, потому что предприятие некоторое время работало за счет ранее привлеченных инвестиций. Большое влияние на ситуацию оказала и многолетняя убыточность: из-за неправильной стратегии компания работала с убытками четыре года подряд.

Стратегия подразумевала сфокусировать бизнес в Азии, но это решение оказалось неправильным, потому что Азия - это слишком большой регион для фокусировки, признал Берзиньш. Неудачные действия компании на Филиппинах и в Сингапуре создали большие издержки и крупные убытки.

В конце сентября 2017 года единственным владельцем Stenders стало зарегистрированное на Каймановых островах предприятие CICC Ehealthcare Investment Fund. Со 2 октября председателем правления предприятия стала гражданка Китая У Кся.