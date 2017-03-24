В отчете говорится, что падение оборота связано со снижением оптовой наценки в условиях жесткой конкуренции на рынке ювелирных изделий. Также завод сообщает о том, что в августе 2016 года его магазин был ограблен, и убытки составили 92 тысяч евро.
"Рижский завод ювелирных изделий" продолжает изучать возможности увеличения реализации на местном и иностранных рынках. В 2017 году предприятие планирует искать корпоративные заказы и участвовать в государственных закупках, а также обновить ассортимент.