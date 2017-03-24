Консолидированный оборот "Рижского завода ювелирных изделий" в прошлом году составил 962,180 тысяч евро, что на 11,9% меньше, чем годом ранее, а убытки увеличились на 68,8% и достигли 26 994 евро, свидетельствует консолидированный отчет предприятия за 2016 год, поданный бирже "Nasdaq Riga".

В отчете говорится, что падение оборота связано со снижением оптовой наценки в условиях жесткой конкуренции на рынке ювелирных изделий. Также завод сообщает о том, что в августе 2016 года его магазин был ограблен, и убытки составили 92 тысяч евро.

"Рижский завод ювелирных изделий" продолжает изучать возможности увеличения реализации на местном и иностранных рынках. В 2017 году предприятие планирует искать корпоративные заказы и участвовать в государственных закупках, а также обновить ассортимент.