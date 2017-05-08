Убытки планируется покрыть из прибыли следующих лет. В этом году Stockmann планирует увеличить объемы торговли и число клиентов и провести маркетинговые мероприятия.

Оборот Stockmann в 2016 году составил 51,6 млн евро - почти на 5% меньше, чем в 2015 году, когда он составил 54,241 млн евро.

Новая стратегия, вводимая на всех предприятиях группы Stockmann в последние два года, создала основу для повышения показателей деятельности - повышения оборота и рентабельности - уже в 2017 году. В этом году Stockmann планирует увеличить оборот на 4%.

В результате реализации инвестиционного проекта группы Stockmann приступил к работе один из самых современных в Европе центров логистики. Это позволяет намного оперативнее получать товары в Латвии, не вызывая дополнительных расходов на логистику.

В ассортименте продуктов Stockmann модные и бытовые товары составляют 45%, продукты питания - 38%.

Основной капитал учрежденного в 1998 году Stockmann - 2,775 млн евро, владелец - зарегистрированная в Финляндии компания Stockmann Oyj Abp.

В Латвии универсам Stockmann действует с 2003 года. Он входит в финскую Stockmann Group.