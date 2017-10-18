Учредитель и экс-руководитель латвийского производителя косметики Stenders Янис Берзинш после продажи этого бизнеса китайским бизнесменам рассказал изданию Privātā Dzīve, что причиной такой сделки стало несколько неудачных бизнес-решений, утопивших предприятие в долгах.

"Начали открывать магазины в далеких странах. Одним из неправильных решений, в принятии которого мы доверились экспертами, был магазин в Сингапуре. Издержки большие, а доходы - не такие большие, как планировалось. Этот шаг принес довольно большие убытки. Потом, снова доверившись рекомендациям экспертов, открыли офис для поиска новых бизнес-партнеров на Филиппинах. Но исход снова оказался очень печальным", - рассказал Берзиньш.

По его словам, работников Stenders увольнять не будут, а производство продукции с тем же уровнем качества останется в Латвии.

Как писал портал Delfi, в конце сентября 2017 года единственным владельцем Stenders стало зарегистрированное на Каймановых островах предприятие CICC Ehealthcare Investment Fund. Со 2 октября председателем правления предприятия стала гражданка Китая У Кся.

Оборот Stenders в 2016 году составил 8 млн евро, убытки - 633,4 тыс. евро. Компания Stenders учреждена в 2001 году. Сейчас косметику Stenders можно приобрести в 27 странах мира.