"КВВ групп" еще в прошлом году предупреждала о том, что будет жаловаться на Латвию Еврокомиссии, и это может привести к тому, что Латвии придется заплатить от 150 до 300 млн евро штрафа. "КВВ групп" также заявляла о возможности обращения в международный суд в связи с объявлением неплатежеспособности KVV Liepаjas metalurgs.

Теперь Казмин обратился в ICSID. Иск зарегистрирован 3 февраля, ответчиком по нему выступает юридический департамент Государственной канцелярии.

Как сообщалось, Лиепайский суд 16 сентября прошлого года объявил металлургический завод KVV Liepаjas metalurgs неплатежеспособным. Администратором неплатежеспособности предприятия был назначен Гунтарс Коре.

Ранее KVV Liepаjas metalurgs подало заявление о начале процесса правовой защиты. До установленного срока Лиепайский суд не получил план мер правовой защиты предприятия, поэтому принял решение прекратить дело и возобновить делопроизводство о неплатежеспособности.

Ранее инвесторы приняли решение о консервации завода из-за кризиса на мировом металлургическом рынке, долговых обязательств перед обеспеченными кредиторами и незаинтересованности государства оказывать помощь отрасли.

В марте прошлого года правительство разрешило Агентству приватизации создать общество FeLM, которое передаст Госказне в цессию требования государства к KVV Liepаjas metalurgs. В свое время государство выдало предприятию гарантию на сумму около 100 млн евро, но в настоящее время долг составляет 65 млн евро.

Администратор неплатежеспособного KVV Liepаjas metalurgs Гунтар Коре в установленный срок получил поданные кредиторами требования на общую сумму почти 116,6 млн евро.

Администратор признал обоснованными требования 19 юридических лиц на общую сумму 88,3 млн евро, а для оценки требований пяти юридических лиц на общую сумму 27,6 млн евро запросил дополнительные документы.

Заявлены также требования 395 работников предприятия на общую сумму 722,8 тыс. евро.

Общая сумма требований обеспеченных кредиторов составляет 86,9 млн евро, необеспеченных - 29,6 млн евро.