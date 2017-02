Владелец неплатежеспособного металлургического предприятия KVV Liepajas metalurgs, совладелец украинской компании "КВВ групп" Евгений Казмин подал в международный арбитраж - Международный центр по урегулированию инвестиционных споров (The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) - иск против Латвийского государства. Об этом свидетельствует информация на сайте центра