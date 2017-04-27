В 2015 году оборот компании составил 54,241 млн евро, убытки - 930,6 тыс. евро. Представитель Stockmann Даце Кокина не стала говорить о показателях прибыли/убытков за прошлый год, поскольку акции материнской компании Stockmann Plc котируются на бирже и такая информация должна раскрываться официально.

Снижение оборота в компании объясняют тем, что в 2016 году проходила перестройка работы компании в соответствии с новой стратегией, и Stockmann прекратил продажу товаров многих продуктовых групп.

В 2017 году Stockmann планирует прирост оборота в Латвии в размере 4%. Завершено внедрение бизнес-стратегии, начатое в 2015 году.

"Новая стратегия, внедрение которой на всех предприятиях группы Stockmann произошло в течение последних двух лет, дала основание для повышения показателей деятельности, планируя прирост как оборота, так и рентабельности уже в 2017 году. Общие рыночные тенденции в Латвии не показывают стремительный рост спроса. Прирост оборота планируем в результате использования возможности Stockmann оперативно предлагать актуальные на рынке Финляндии и других рынках товары высокого качества латвийским клиентам. После реализации инвестиционного проекта группы Stockmann в 2017 году начал работу один из самых современных логистических центров в Европе. Это позволяет получать товары в Латвии намного более оперативно и не создавать дополнительных расходов на логистику. В свою очередь, продовольственная группа Stockmann реализует иную концепцию, предлагая для спроса особо отобранные продукты питания. За первые два месяца 2017 года это позволило достичь прироста на 3% больше, чем наблюдается в данном сегменте в Латвии", - заявила директор универмага Stockmann в Латвии Даце Голдмане.