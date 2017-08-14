Страховая компания Balta за неполные два получила 70 заявок на компенсацию ущерба от субботней бури на сумму в 80 000 евро, сообщили в компании.

По информации Balta, 53% заявок касаются пострадавших застрахованных транспортных средств, а наиболее объемный в финансовом плане ущерб причинен недвижимой собственности.

Транспортные средства и здания пострадали от града, упавших веток и деревьев. По прогнозу Balta, число заявок в ближайшие дни возрастет.

Как сообщалось, вечером в субботу 12 августа в восточных и центральных районах Латвии прошла сильная буря, местами с крупным градом. За два часа было зарегистрировано более 30 000 ударов молнии. Порывы ветра достигали 25 метров в секунду, а местами — сильнее. Ливнем затопило многие улицы и дворы.