Римшевич работает в Банке Латвии с 1992 года, а с 2001 года является президентом центробанка. С момента введения евро Банк Латвии больше не занимается стабильностью национальной валюты, но вместе с другими центробанками стран еврозоны несет ответственность за монетарную политику зоны евро. Римшевич критиковал политику правительство Латвии, предупреждал о перегреве экономики перед финансовым кризисом и призывал к политике экономии после преодоления кризиса. Исследования и мнения Банка Латвии все чаще озвучиваются при реформировании в разных сферах, но позиция Банка Латвии не всегда учитывается.

Какую роль играет Банк Латвии после введения евро? Насколько компетентные рекомендации эксперты центробанка предлагают различным министерствам? Насколько адекватны зарплаты сотрудников Банка Латвии? Янис Домбурс призывает читателей Delfi присылать вопросы Римшевичу в комментариях к этой статье и по электронной почте janis.domburs@delfi.lv.

Янис Домбурс — один из самых известных латвийских журналистов. С 2001 по 2011 годы он вел ток-шоу "Что происходит в Латвии" (Kas notiek Latvijā) в прямом эфире на телеканале LTV, затем на телеканале LNT — передачу "Студия Домбурса". Весной 2017 года Домбурс вел цикл предвыборных интервью и дискуссий на портале Delfi.