К настоящему моменту заявки на работу во время летних каникул в рамках программы Государственного агентства занятости (ГАЗ) подали 3053 школьников, к тому же во всех регионах, где начался прием заявок, число желающих превышает число предусмотренных вакансий, свидетельствует информация ГАЗ.

В понедельник началась электронная регистрация заявок на работу в Латгале. Всего получено 1039 заявок от школьников. В этом регионе рабочими местами планируется обеспечить примерно 753 учащихся.

Во вторник заявки начали принимать в Земгале, где работать хочет 791 школьник при наличии 667 вакансий.

В среду началась регистрация в Курземе. В этом регионе хотят трудиться 1222 ученика, хотя всего планируется обеспечить работой 750 учащихся.

На сайте ГАЗ (по ссылке) электронная регистрация школьников в Видземском регионе начнется в четверг в 15:00, а в Риге – в пятницу в 15:00. Здесь ГАЗ планирует трудоустроить 570 и 2260 школьников соответственно.