В прошлом году рижские ТЭЦ произвели наибольший за историю своего существования объем электроэнергии, отмечает в последнем обзоре рынка электроэнергии "Elektrum" руководитель отдела торговли "Latvenergo" Гунтис Лусис.

Выработка электроэнергии за девять месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года увеличилась на 15%, пояснил он. Таким образом, общий объем произведенной рижскими ТЭЦ электроэнергии вырос на два тераватт-часа, что на 6% больше, чем в 2015 году.

Произведенный рижскими ТЭЦ объем электроэнергии составляет примерно 35% от всего объема потребленной в Латвии электроэнергии в 2016 году и 78% от общего объема произведенной электроэнергии в Литве.

По словам Лусиса, эффективная работа ТЭЦ является также гарантией стабильности цен на электроэнергию, предотвращая скачки стоимости в периоды интенсивного потребления.