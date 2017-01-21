Выработка электроэнергии за девять месяцев 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года увеличилась на 15%, пояснил он. Таким образом, общий объем произведенной рижскими ТЭЦ электроэнергии вырос на два тераватт-часа, что на 6% больше, чем в 2015 году.
Произведенный рижскими ТЭЦ объем электроэнергии составляет примерно 35% от всего объема потребленной в Латвии электроэнергии в 2016 году и 78% от общего объема произведенной электроэнергии в Литве.
По словам Лусиса, эффективная работа ТЭЦ является также гарантией стабильности цен на электроэнергию, предотвращая скачки стоимости в периоды интенсивного потребления.