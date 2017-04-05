Повышение зарплаты исполнительного директора авиакомпании Мартина Гаусса, годовое вознаграждение которого в 2016 году выросло на 23,5% до 1,042 лн евро, Николайс Булманис тоже объясняет успешным выполнением возложенных задач. И это несмотря на то, что в 2016 году заметно снизилась прибыль airBaltic, составившая 1,2 млн евро, тогда как в 2015 году размер прибыли составил 19,5 млн евро.

Николайс Булманис рассказал, что зарплата руководителей компании состоит из двух частей: фиксированной и меняющейся, которая зависит от достигнутых результатов. По его словам, чистая прибыль - это только один из показателей деятельности компании, а в 2015 году на ее размер повлиял один факт - мировое соглашение с международным аэропортом "Рига". Глава совета подчеркивает, что в прошлом году оперативные результаты деятельности airBaltic были лучше по сравнению с 2015 годом.

Николайс Булманис также сказал, что в 2015 году руководство авиакомпании исполнила большую часть планируемых задач, а в 2016 году - все возложенные задачи.