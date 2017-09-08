В августе этого года по сравнению с июлем потребительские цены в Латвии снизились на 0,2%, а годовая инфляция составила 3,1%, сообщает Центральное статистическое управление.

Средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в августе вырос на 2,5%.

По сравнению с июлем в августе цены на товары снизились на 0,6%, на услуги - повысились на 0,6%. По сравнению с августом прошлого года цены на товары выросли на 3%, на услуги - на 3,2%.

Наибольшее влияние на изменение цен за месяц оказало снижение цен продовольствия и безалкогольных напитков (на 1,5%), алкогольных напитков и табачных изделий (на 1,6%), а также в группе различных товаров и услуг (на 1%). В то же время изменения были обусловлены ростом цен на одежду (на 4,4%) и культуру и досуг (на 1%).

Наибольшее влияние на изменение потребительских цен за год оказал рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки (на 6,8%), товары и услуги, связанные с жильем (на 2,1%), в группе различных товаров и услуг (на 5,6%), товары и услуги в отрасли транспорта (на 2,2%), в группе культурных мероприятий и досуга (на 2,3%), а также услуг здравоохранения (на 2,9%).