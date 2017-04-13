"К сожалению, затянувшееся опоздание с презентацией подготовленных Всемирным банком предложения отразилось на утрате актуальности этих предложений", - отметил представитель Банка Латвии.

По его мнению, в доступных черновиках исследования содержатся отдельные ценные выводы и предложения, но концептуально Всемирный банк концентрировался на увеличении налоговых поступлений, не принимая во внимание влияние на экономику, а также не заботясь о конкурентоспособности латвийских предприятий и экономики. Улдис Руткасте подчеркнул, что налоговое бремя в Латвии сейчас очень велико для честных налогоплательщиков, и его увеличение является неприемлемым.

Он отметил, что Банк Латвии призывает осуществить налоговые реформы, которые были представлены в разработанной центробанком и представленной в феврале "Налоговой стратегии 20/20". "На наш взгляд, именно это будет правильный путь, который позволит сделать нашу налоговую систему конкурентоспособной - снизить налоги на рабочую силу и перенести это бремя на капитал", - пояснил Улдис Руткасте.

Для уменьшения социального неравенства Всемирный банк предлагает ввести прогрессивный подоходный налог с населения (ПНН) в сочетании с социальной поддержкой людей с низкими доходами.

По мнению Всемирного банка, если Латвия хочет выполнить надежды людей на лучшие услуги образования, медицины и общественного транспорта, она должна думать об увеличении бюджетных поступлений за счет налогов.

По расчетам Всемирного банка, введя три уровня ПНН - 19%, 23% и 33% - в сочетании с необлагаемым минимумом, Латвия не только сократит неравенство, но и увеличит доходы бюджета.