В декабре 2016 года вице-премьер Беларуси Михаил Русый, выступая в парламенте, заявил, что в республике может быть дополнительно открыто несколько месторождений нефти с запасами до 5 миллионов тонн.

"В декабре на нефтяной карте Беларуси появилось новое месторождение. Оно открыто в пределах промежуточного блока регионального Речицко-Вишанского разлома Припятского прогиба и получило название Угольское", — сообщили в объединении.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 миллион 695 тысяч тонн нефти. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 году разведочной скважины, отметили в объединении. Там также рассказали о некоторых этапах открытия месторождения. Так, во время разведочного бурения Угольской подсолевой структуры поисковая скважина №1 —Угольская с глубиной 5218 метров при освоении семилукского горизонта дала приток нефти с газом дебитом около 39,5 тонны в сутки.