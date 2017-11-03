Инвестиции в новую шоколадную фабрику Chocolette Confectionary, которая сегодня открывается в Елгаве, составили 10 млн евро. Об этом пишет Dienas Bizness.

Фабрика будет производить низкокалорийный шоколад. Как рассказала член правления Chocolette Confectionary Анастасия Репина, идея о производстве шоколада, который бы не оказывал сильного влияния на фигуру, возникла еще много лет назад.

Чтобы начать производство шоколада, вначале было приобретено миниатюрное производственное оборудование швейцарской компании Bühler, а в начале 2016 года было принято решение учредить предприятие.

Для открытия фабрики была выбрана Елгава, которая предложила очень привлекательные условия работы в своем бизнес-парке - высокий уровень обслуживания и хорошую инфраструктуру.