Группа инвесторов, планирующая к 2022 году открыть в Эстонии рафинировочный завод, еще в начале 2017 года приступит к подготовке к его строительству, подготовка может продлиться до трех лет.

В Эстонии и Балтийских странах в целом большие запасы леса, но сейчас большую часть заготовленной для бумажной промышленности древесины и древесной щепы вывозят в необработанном виде вывозят из Эстонии на экспорт, сказал на пресс-конференции член правления созданной инвесторами фирмы Est-For Invest Маргус Кохава.

Размер инвестиции составит около миллиарда евро, что, по словам Кохава, является крупнейшей промышленной инвестицией в истории Эстонии. На новом заводе будет работать самая современная в Европе технология, благодаря которой экологическое воздействие будет минимальным.

По мнению предпринимателей, новый завод стимулирует экспорт и экономический рост. Созданная непосредственно заводом добавленная стоимость составит от 250 до 350 млрд евро в год, то есть 1,4-1,8 процента ВВП Эстонии.

По словам Кохава, завод экспортировал бы в год продукции на 320-420 млн евро, что повысило бы экспорт Эстонии на 250-350 млн евро в год. Ценность экспорта эстонской продукции выросла бы на 203 процента.

Завод напрямую создаст 200 новых рабочих мест, но всего благодаря ему получит работу от 500 до 700 человек. Мощность производства составит 700 000 тонн, завод будет потреблять 3 млн кубометров сырьевой древесины в год.

"Точные размер и концепция завода еще не определены", - сказал Кохава.

На заводе будут производить целлюлозу, гемицеллюлозу и лигнин, из которых, в свою очередь, можно производить различную биопродукцию.

"Сейчас мы только говорим о намерении создать завод", - сказал Кохава. Он отметил, что конкретные технология, фокус, экологическое воздействие и прочее пока не определены, поэтому процесс может занять много времени. Он пригласил к участию в процессе научные учреждения и предприятия.

Est-For Invest OU основана 3 октября. В число владельцев входят концерн лесной и деревоперерабатывающей промышленности AS Lemeks, Caspar Re OU, принадлежащая бизнесмену Пеэтеру Мянду холдинговая фирма Ivard OU, Kaamos Group OU, OU Combiwood и OU Tristafan. Реальные пайщики фирмы — бизнесмены Юри Кюлвик, Тийт Нилсон, Пеэтер Мянд и Кайдо Йыэлехт, которым принадлежит по 16,67 процента, и Мати Полли, которому принадлежит 16,67 процента.