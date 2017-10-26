"В действительности, неожиданная цветовая комбинация мороженого представляет собой привычные для местных потребителей вкусы", — сказал председатель правления Premia Айвар Аус.

Он пояснил, что синяя полоса трехцветного мороженого, изготовленного из свежих сливок и натурального сырья, на самом деле, представляет собой черничное мороженое, синий цвет которого более насыщенным делает натуральный экстракт ягоды асаи. Черная полоса выполнена из шоколадного мороженого, подкрашенного растительным углем, а белая часть — это, естественно, ванильное мороженое.

Помимо хорошего вкуса и эффектного внешнего вида, сине-черно-белое мороженое от Premia также будет участвовать в благотворительной акции.