В этом году до 14 августа жертвами несчастных случаев на работе стали 16 человек, а еще семеро были найдены умершими, сообщает Государственная трудовая инспекция.

В прошлом году за этот период на работе погибли 24 человека.

Тяжкие телесные повреждения на работе получили 100 человек, что на шесть меньше, чем годом ранее.

Например, на работе умерли 52-летрий строитель, 50-летний водитель, 56-летний подсобный рабочий, 57-летний дворник. 55-летний водитель погиб, занимаясь демонтажем деталей грузовика.

На месте работы погиб также 53-летний водитель самосвала, который соскользнул с дороги и упал в карьер. 45-летний водитель грузовой автомашины совершил самоубийство в Австрии, а 44-летний охранник предпринял попытку самоубийства и получил тяжелые травмы.