Рижская дума одобрила заявление фирм SIA "Ell Būve" и SIA "Skanstes Biznesa Centrs" о строительстве комплекса бюро в районе Сканстес по адресу - улица Сканстес 25 и 27. Строительство бизнес-центра планируется начать в конце этого года и завершить во второй половине 2019 года.

Бизнес-центр на улице Сканстес будет представлять собой два одинаковых здания бюро прямоугольной формы. Высота каждого 11-этажного здания составит 41,5 метров. Высота зданий избрана с учетом внешнего вида застройки конкретной территории, что определено планировкой Риги.

Здания бизнес-центра между собой будут соединяться переходом на уровне второго этажа и общей подземной парковкой на 240 автомобилей. На уровнях первого этажа предусмотрена открытая стоянка на 180 мест. Предполагается, что в каждом здании бюро будут до 700-800 рабочих мест, а количество посетителей составит до тысячи человек в день.

При строительстве зданий планируется использовать технологию бурения, применяемую при возведении небоскребов на слабом грунте и создающую гораздо меньше шума, чем при обычной технологии забивания свай.

Новый бизнес-центр будет построен на обширной территории на площади 228,4 гектаров между улицами Пулквиежа Бриежу, Ганибу дамбис, Дунтес, Сканстес, Весетас и ее продолжением, Э.Мелнгайля, участком улицы Ханзас и железной дорогой. Уже ведется локальная планировка упомянутой территории. Запланировано также создать подъездные пути к новому бизнес-центру со стороны улиц Я.Дикманя и Я.Далиня. При этом прямого доступа на территорию с улицы Сканстес не предусмотрено, ее не будет и после завершения строительства объекта.

Процесс строительства бизнес-центра займет примерно полтора года. Работы планируется начать в декабре этого года или в январе 2018-го, начало эксплуатации комплекса предусмотрено во второй половине 2019 года.

В Рижской думе отмечают, что во время строительных работ бизнес-компекса возникнут временные неудобства для жителей и посетителей района Сканстес и окрестностей. Главным образом это связано с кратковременными транспортными ограничениями и движением пешеходов около места строительства, а также с движением строительной техники и повышении уровня шума.