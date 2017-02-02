Государственная инспекция по труду (ГИТ) в этом году уделит особое внимание отрасли пищевой промышленности, строительству и сельскому хозяйству, сообщил сегодня на пресс-конференции руководитель ГИТ Ренар Лусис.

Инспекция по-прежнему будет уделять внимание надзору за соблюдением правил техники безопасности и незарегистрированной занятостью.

Строительство не первый год изучают "под лупой". По словам Лусиса, в этом году в эту отрасль поступят большие средства из фондов ЕС, поэтому интенсивность работ возрастет. Кроме того, строительство входит в число пяти отраслей, где происходит больше всего несчастных случаев.

В строительстве также работает большое число незарегистрированных работников.

ГИТ планирует уделить особое внимание также транспортной отрасли.

Инспекция намерена активно участвовать в реализации проекта Европейского социального фонда "Усовершенствование практического введения нормативных актов в сфере безопасности труда и надзора", который предусматривает бесплатную поддержку в упорядочении рабочей среды для нескольких тысяч предприятий.

Как сообщалось, в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась число смертельных несчастных случаев на рабочих местах.

Если в 2015 году на рабочих местах произошло 26 летальных несчастных случаев, то в 2016 году - 31. Предполагается, что их число еще может возрасти, так как 14 случаев еще расследуются.

Растет также число нетяжелых несчастных случаев, и это означает, что работодатели больше не стремятся их скрывать. В 2015 году в Латвии произошло 1539 нетяжелых несчастных случаев на работе, а в 2016 году - 1585.

Большинство несчастных случаев на работе произошло в обрабатывающей промышленности - 545.

В свою очередь больше всего летальных несчастных случаев зарегистрировано в транспортной отрасли - десять. Семь из десяти случаев произошли, когда работники находились за границей.

Лидер "теневого" рынка

В прошлом году ГИТ провела 3081 проверку по выявлению незарегистрированной занятости, в ходе которой обнаружено 1307 незарегистрированных работников. В 2015 году было 1406 таких работников.

В 2015 году без трудового договора и регистрации в Службе госдоходов трудилось 887 человек, в прошлом - 837 человек. Для сравнения: в 2012 году без трудового договора и регистрации работало 2799 человек.

Больше всего незарегистрированных работников в прошлом году выявлено в строительной отрасли - 345. Довольно много людей незаконно работают также в сфере общественного питания и гостеприимства (184), обрабатывающей промышленности (172), торговле (147), сельском хозяйстве (145).