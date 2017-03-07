В этом году в Риге могут открыться три новые гостиницы, прогнозировал агентству LETA член правления Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов Янис Пиннис.

Он рассказал, что наработки есть у Wellton Hotel Group, в том числе планируется закончить строительство гостиницы в Вецриге, на ул. Кунгу, 5.

Весной или летом откроется гостиница сети Kempinski недалеко от Латвийской национальной оперы. В этом году может завершиться и строительство четырехзвездочной гостиницы Semarah Hotel Management на бульв. Райня, но Пиннис допускает, что ее строительство может задержаться, так как реконструируется историческое здание.

Еще несколько проектов в Риге находятся в стадии эскизов.

По словам Пинниса, планируя строительство гостиниц, инвесторы анализируют рынок, и в настоящее время желательно подождать. Латвии нужно привлекать больше туристов из дальних стран, поэтому надо приветствовать планы airBaltic открыть в этом году прямые рейсы в Абу-Даби.