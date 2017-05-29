С 1 сентября 2017 года в магазинах и других местах торговли будет запрещена продажа пылесосов с мощностью свыше 900 Вт, информирует латвийское представительство Европейской комиссии (ЕК).

Содержащиеся в регламенте ЕС требования к экодизайну предусматривают, что с 1 сентября 2017 года потребителям можно будет продавать пылесосы, мощность которых не превышает 900 Вт. Кроме того, регламент устанавливает, что годовое потребление электроэнергии у пылесосов не может превышать 43 квт-ч. Акустическая мощность пылесоса не должна превышать 80 децибел, тогда как ресурс мотора не может быть ниже 500 часов. Новые требования к пылесосам направлены на то, чтобы увеличить экономию электроэнергии.

Эти ограничения затронут, прежде всего, производителей, поэтому регламент ЕС определяет, что требования экодизайна нужно вводить постепенно, чтобы у производителей было достаточно времени для изменения конструкции устройств, на которые распространяются новые требования.

В представительстве ЕК отметили, что пониженная мощность мотора пылесоса не всегда означает, что снизится мощность всасывания. Об этом говорится в подготовленном Еврокомиссией пояснении для потребителей, в котором также подчеркивается, что снижение мощности пылесосов снизит потребление электроэнергии, а следовательно поможет потребителям сэкономить.

Перед принятием регламента было проведено исследование, показавшее, что есть возможность существенно снизить потребление электроэнергии у пылесосов. Регламент требовал в 2014 году снизить мощность пылесосов до 1600 Вт, а 2017 году - до 900 Вт.