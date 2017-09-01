Как ранее сообщало латвийское представительство Европейской комиссии (ЕК), из продажи должны быть изъяты пылесосы, мощность которых превышает 900 Вт. Кроме того, регламент устанавливает, что годовое потребление электроэнергии у пылесосов не может превышать 43 кВт/ч, акустическая мощность не должна превышать 80 децибел, тогда как ресурс мотора не может быть ниже 500 часов. Новые требования к пылесосам направлены на то, чтобы увеличить экономию электроэнергии.
Ранее уже сообщалось, что запрет на продажу мощных пылесосов не принесет радикальных изменений для потребителей, поскольку прогресс не стоит на месте, да и выбирать пылесос только с учетом его мощности совершенно нелогично.
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