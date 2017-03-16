В феврале 2017 года по сравнению с январем серийное жилье в микрорайонах Риги подорожало на 1,5%. Об этом свидетельствуют данные индикатора цен Латвийской ассоциации недвижимости LANĪDA.

Квартиры в центре Риги на вторичном рынке за месяц подорожали на 0,1%, а в Рижском районе - подешевели на 0,5%.

Средняя цена на жилье в новых проектах в центре Риги за месяц снизилась на 1%, тогда как новое жилье в микрорайонах подорожала на 0,1%.

Средняя цена квадратного метра в квартирах в новостройках на первичном рынке в центре Риги составила 2694 евро, в микрорайонах Риги - 1281 евро, Рижском районе - 890 евро, в Юрмале - 2820 евро.

Средняя цена квадратного метра в квартирах на вторичном рынке в центре Риги составила 1387 евро, в микрорайонах Риги - 724 евро, в Рижском районе - 541 евро.

В феврале 2017 года ценовой индикатор сформирован с использованием мониторинга и предоставленных компаниями Ober Haus, Latio и Balsts данных о реальных сделках.