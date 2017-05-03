Все доступные в среду, 3 мая, в системе резервирования Банка Латвии коллекционные монеты "Латгальский конгресс" были зарезервированы в течение пяти минут, сообщил агентству LETA пресс-секретарь центробанка Янис Силакалнс.

В системе резервирования Банка Латвии было доступно около 1000 коллекционных монет "Латгальский конгресс".

Как сообщалось, Банк Латвии в среду выпустил в обращение серебряную коллекционную монету "Латгальский конгресс" достоинством 5 евро.

На аверсе монеты изображены представители разных групп общества - участники Конгресса латышей Латгалии с красно-бело-красным транспарантом с призывом к объединению Латвии. В верхней части монеты слева расположена надпись "5 euro", справа - годы "1917-2017". На реверсе монеты изображены женщины с детьми у распятия, в нижней части монеты расположена надпись Latgola.

Эта монета - благодарность Банка Латвии Латгалии за вклад в развитие идеи единства Латвии и латвийской государственности, отметили в центробанке.

Латгальский конгресс проходил 9-10 мая (26-27 апреля по старому стилю) 1917 года. В нем участвовали делегаты, представлявшие самоуправления всех городов и волостей Латгалии, общины, общества и латышских стрелков.

Автор дизайна монеты - Ивар Друлле. Монета отчеканена на монетном дворе Faude&Huguenin в Швейцарии, ее максимальный тираж - 3000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 50 евро.