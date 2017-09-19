В конце июня в Латвии было 903 200 занятых рабочих мест, что на 1% или 9300 больше по сравнению с концом июня прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В частном секторе количество занятых рабочих мест в течение года выросло на 1,2% или 7100 до 612 200, в общественном секторе - на 0,8% или 2300 до 291 000.

Быстрее всего количество занятых рабочих мест росло в сфере информационных технологий и коммуникаций - на 6% или 1800, в строительстве - на 5,2% или 2900, в госуправлении - на 3,1% или 2000, в сфере общественного питания и расселения туристов - на 2,9% или 1000, в снабжении электричеством, газом, теплом и кондиционировании воздуха - на 1,9% или 200.

Количество занятых рабочих мест уменьшалось в сфере других услуг - на 3,8% или 600, в торговле - на 1,1% или 1600, в недвижимости - на 0,9% или 300, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - на 0,6% или 200.

В указанный период количество занятых рабочих мест выросло в группе квалифицированных рабочих и ремесленников - на 5,6%, в группе операторов машин и оборудования - на 3,7%, в группе простых профессий - на 2,7%, в группе специалистов - на 2,5%, в группе руководителей - на 2,1%, в группе старших специалистов - на 0,9%. В группе квалифицированных сельхозрабочих количество занятых рабочих мест в течение года уменьшилось на 19%, в группе поставщиков услуг - на 4,7%.

В конце июня в Латвии было 17 600 свободных рабочих мест, что по сравнению с концом июня прошлого года на 15,2% или 2300 больше.